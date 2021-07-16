Пенсии работавших россиян назвали несправедливо низкими

Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Олег Шеин назвали пенсии работавших всю жизнь россиян несправедливо низкими в сравнении с теми, у кого маленький трудовой стаж. Им начисляют почти такие же выплаты, передаёт URA.RU.

Чиновники считают, что пенсии работавших и не работавших россиян не могут быть одинаковыми. По мнению Вострецова, сумма должна отличаться как минимум в два раза.

Шеин, в свою очередь, добавил, что проблема не только в разнице, но и в том, что сами пенсии в России занижены. Также депутаты видят проблему в том, что многие люди работают сегодня без официального трудоустройства.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе. Также селянам не придётся ежегодно подтверждать факт проживания в сельской местности для получения надбавки к пенсии в 25%.