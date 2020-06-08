В Госдуме предложили учредить награды для борющихся с COVID-19 медиков

https://static.news.ru/photo/c0d94808-a9a7-11ea-93e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по охране здоровья внёс проект постановления, в котором предложил кабмину учредить ведомственные награды для врачей и медицинских работников, которые борются за жизни больных коронавирусом. Документ размещён в базе данных ГД.

Проект постановления был разработан после выступления министра здравоохранения Михаила Мурашко, которое состоялось во время правительственного часа в Госдуме.

Правительству Российской Федерации предусмотреть учреждение ведомственных наград для медицинских работников и иных лиц, привлеченных к борьбе с коронавирусом, — сказано в документе.

Помимо этого, должна быть рассмотрена возможность обеспечить санаторно-курортным лечением медиков, участвовавших в борьбе с пандемией.

Также проект постановления предполагает создания комплекса мер, которые должны быть направлены на охрану труда медработников. Он также включает в себя разработку новых типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.

Рассмотреть вопрос о создании на федеральном и региональном уровнях запаса средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарственных препаратов, а также резервного коечного фонда. Рассмотреть возможность разработки механизма перераспределения лекарственных препаратов между медицинскими организациями-в случае их дефицита, — отмечается в документе.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, авторы инициативы рекомендуют предусмотреть нормативно-правовое регулирование, позволяющее медицинским организациям оперативно реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, предлагается обсудить идею создания в регионах дистанционных консультативных центров диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний.

В комитете уверены и в необходимости рассмотреть вопрос о привлечении медработников частной системы здравоохранения для работы в государственных и муниципальных медицинских организациях в условиях ЧС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме прокомментировали отмену ограничений в Москве.