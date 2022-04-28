В Госдуме предложили разрешить дачникам держать птицу, коз и кроликов Депутат Оглоблина: следует разрешить дачникам держать птицу, коз и кроликов

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Следует разрешить дачникам держать птицу, коз и кроликов, считает замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Сейчас в комитете обсуждают соответствующие изменения законодательства, сообщила она в разговоре с «Парламентской газетой».

Что касается дачников, то в садовых товариществах (СНТ) введён запрет на разведение сельхозживотных. Считаю это неправильным. Сейчас в комитете Госдумы по аграрным вопросам мы обсуждаем законодательные изменения, которые бы позволили содержать в СНТ мелких животных, таких как кролики или козы, а также птицу, — сказала Оглоблина.

Он также отметила, что агропромышленный комплекс нуждается в кадрах, их не хватает более чем половине предприятий, хотя в селе хорошие зарплаты и условия труда, а работникам дают жильё. Чтобы воспитать готовых работать в сельском хозяйстве, нужно создавать агроклассы в сельских школах, сообщила депутат. Пока что они появляются несистемно, поэтому комитет Госдумы по аграрным вопросам готовит дорожную карту по развитию их сети.

Что касается обеспеченности страны продовольствием, сбоев нет, дефицита не будет, заверила Оглоблина.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса, разработанные по итогам обсуждения с представителями отрасли. В числе предлагаемых мер расширение программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году в объёме 75 млрд рублей.