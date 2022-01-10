В Госдуме предложили отменить роуминг в странах, где введено ЧП

Граждан РФ, находящихся в странах с объявленным чрезвычайным положением могут освободить от оплаты за роуминговую связь, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной технологии и связи Александр Хинштейн. Инициатива получила толчок после того, как в первую неделю января граждане России «застряли» в Казахстане, где начались массовые беспорядки, и испытывали перебои с соединением.

Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, чётко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией, — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он отмечает, что такой закон станет «реальной» защитой для россиян, оказавшихся в непредвиденных обстоятельствах вдали от дома. Депутат добавил, что комитет ГД приступает к разработке проекта, а механизм компенсации затрат операторов будет определён совместно с Министерством финансов.

Власти Казахстана объявили ЧП по всей стране после того, как в ней вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива. Вскоре недовольство переросло в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. На данный момент Комитет национальной безопасности утверждает, что обстановка стабилизировалась и находится под контролем властей.