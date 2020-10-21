В Госдуме предложили дать людям в СИЗО больше свободы в общении с родными

https://static.news.ru/photo/cc67bf3a-1435-11eb-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений могут позволить общаться с близкими без специального разрешения. О планируемом внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение Госдумы рассказал NEWS.ru депутат Иван Сухарев.

Он пояснил, что вместе с коллегами подготовил к внесению в нижнюю палату парламента поправки к статьям 17 и 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Депутаты предлагают позволить платные телефонные разговоры находящимся в СИЗО с их родственниками, в том числе с использованием видеосвязи, без специального разрешения. Предполагается, что такое общение всё равно будет проходить под контролем администрации.

К тому же депутаты хотят отменить спецдопуск для свиданий подозреваемых и обвиняемых с родными. Отмечается, что в любом случае продолжительность одной такой встречи не может быть меньше трёх часов.

Законопроект создаст разумный баланс между интересами предварительного расследования и принципом недопустимости произвольного нарушения прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закреплённых в части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации, — указано в пояснительной записке к документу.

Вместе с Иваном Сухаревым предложение подготавливали Сергей Каргинов, Кирилл Черкасов и Андрей Андрейченко.

Как писал NEWS.ru, ранее министру здравоохранения Михаилу Мурашко была направлена новая инициатива. В ней страдающим депрессией россиянам предложили давать оплачиваемые выходные при наличии соответствующего заключения от врача. С этой идеей выступил депутат Госдумы Алексей Кобилев. Кстати, по информации ВОЗ, депрессия занимает вторую строчку после сердечно-сосудистых заболеваний, среди причин потери трудоспособности у жителей во всём мире.