Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала NEWS.ru, что в вопросе горячего питания ошибки происходят из-за недобросовестности конкретного исполнителя, который «наживается на горячем питании для детей, работает на свой карман».

Это и коррупция, и личные выгоды конкретных людей на детском здоровье. Рано или поздно этих людей выведут на чистую воду, но здоровье детей уже пострадает. Следующий момент, с которым мы...