Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с NEWS.ru рассказал, что давно боролся за уход от превалирования международного законодательства над российским.
Меня высмеивали, даже когда меня Бастрыкин поддержал — и на него напустились в СМИ. И мне было обидно, что даже таких юристов, как Бастрыкин, пытались осмеивать. После выступления президента сегодня многое изменится. Отказ от превалирования международного законодательства над внутренним — это основополагающий принцип существования государства. Нам это даст очень многое. Почему Америка на это не пошла? Почему Англия на это не идёт, несмотря на то, что она даже была в Евросоюзе? Потому что основное для страны — это собственное государство, собственное население. Мы будем жить по нашим законам, а не чужим, — пояснил депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию, что требования международного законодательства и решения международных органов могут действовать на территории страны только в том случае, если они не приведут к ограничению прав и не будут противоречить конституции.
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