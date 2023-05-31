В Госдуме перечислили категории неподлежащих к контрактной службе судимых Депутат Госдумы Красов назвал неподлежащих к контрактной службе граждан с судимостью

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В связи с проведением специальной военной операции (СВО) в субъектах РФ организована работа по приему граждан на военную службу по контракту, в том числе с судимостью, заявил NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, законодательством РФ представляется возможность призыва судимых на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен. В частности, к таким гражданам относятся граждане, имеющие судимость. В настоящее время законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, — сказал Красов.

Депутат добавил, что аналогичный подход необходимо применить на период мобилизации, период военного положения и на военное время.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что предложение о возможности призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью перекликается с решениями времен Великой Отечественный войны. По словам Матвийчука, в период ВОВ осужденный получал шанс искупить свою вину кровью на поле боя, а ранение считалось смягчающим обстоятельством, при котором с него снимали судимость.