В Госдуме не исключили штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств «Известия»: ГД может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых ВОЗ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума рассматривает возможность введения штрафов за ввоз незарегистрированных лекарств , если они были рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Максимальная сумма наказания может составить шесть миллионов рублей. Также предусматривается административное приостановление деятельности юрлица.

Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, — пишет газета.

Гражданам, нарушившим норму, может грозить штраф от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица и предприниматели могут расстаться с суммой от 150 до 600 тысяч рублей. Для юридических лиц предполагается штраф в размере от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от 90 суток.

Как пояснил первый заместитель комитета Даниил Бессарабов, в России существует исторически сложившаяся система контроля лекарственных средств, где прописаны нормы и требования к лекарствам, жёстко соблюдающиеся контролирующими органами.

Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся, — заявил депутат.

Газета также уточнила, что в правительстве необходимость корректировки законодательства объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян. поддержать законопроект, по данным издания, готовы КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В «Единой России» и фракции «Новые люди» намерены определиться с позицией ближе к рассмотрению законопроекта.

Ранее сообщалось, что в России наблюдаются перебои в поставках лекарственных препаратов, повышаются цены. В самой опасной ситуации оказались пациенты с болезнью Паркинсона. Проблемы с поставками препаратов для них начались еще в 2020 году. Сейчас же они достигли апогея. Лекарств из-за границы не достать, а тысячи людей уже находятся в критическом состоянии.