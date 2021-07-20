В Гидрометцентре назвали сроки возвращения жары в Москву

По предварительным расчётам синоптиков, жаркая погода с температурой выше 25 градусов может вернуться в столичный регион в начале следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, к выходным в Москве похолодает, температура опустится ниже климатической нормы, однако в дальнейшем существует повышенная вероятность перемещения области высокого давления с запада на европейскую территорию.

Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов, — рассказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что по-настоящему жаркой погоды и температур до 30 градусов не ожидается.

Ранее Вильфанд сообщил, что Европейская Россия к выходным «посинеет».