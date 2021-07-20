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В Гидрометцентре назвали сроки возвращения жары в Москву

04:30, 21 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По предварительным расчётам синоптиков, жаркая погода с температурой выше 25 градусов может вернуться в столичный регион в начале следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, к выходным в Москве похолодает, температура опустится ниже климатической нормы, однако в дальнейшем существует повышенная вероятность перемещения области высокого давления с запада на европейскую территорию.

Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов, — рассказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что по-настоящему жаркой погоды и температур до 30 градусов не ожидается.

Ранее Вильфанд сообщил, что Европейская Россия к выходным «посинеет».

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