В Германии заявили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске Корреспондент Bild Репке заявил о падении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

В Артемовске украинские силы потеряли ключевую оборонительную позицию, сообщил корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке. По его информации, российские войска проникли в северный промышленный район, а бойцы частной военной компании «Вагнер» захватили завод «Востокмаш».

Репке напомнил, что именно на этом заводе в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отдавал дань украинским войскам, защищавшим город.

Они хотели создать здесь «крепость», подобную заводу «Азовсталь» в Мариуполе, и на протяжении нескольких месяцев оказывать упорное сопротивление, — отметил журналист.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive заявил, что окружение украинской группировки в Артемовске может привести к катастрофическим последствиям для руководства республики. Он подчеркнул, что последствия могут стать необратимыми в том числе для президента Владимира Зеленского.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске. Он добавил, что ситуация для украинских военнослужащих в городе является критической. По словам Соскина, если они попадут в котел, то командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за задержки поставок западной техники, а также из-за действий ВС РФ, которые «сжимают кольцо вокруг города».