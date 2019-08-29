https://static.news.ru/photo/83092cda-ca3e-11e9-887a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Генеральную прокуратуру России за последние годы поступали единичные заявления о случаях харассмента на рабочем месте. Так, в первом полугодии 2019 года было одно такое обращение. Оно было связано, в частности, с принуждением к увольнению со стороны непосредственного руководителя. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, по данным за 2018 год, было 33 обращения от разных людей о домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого к трём женщинам, работающим в сфере журналистики.

За 2017 год отмечено четыре жалобы от одной заявительницы по вопросу домогательств на рабочем месте.

«Имеющаяся информация позволяет сделать вывод, что основная масса поступающих обращений по указанному вопросу касалась возможных противоправных действий в отношении женщин», — рассказали в ведомстве.

Ранее женщины-депутаты в Киргизии заявили о намерении бороться с харассментом на законодательном уровне.