В ГД надеются, что новый посол США в РФ «смягчит» обстановку в мире Депутат Чепа: назначение Трейси послом США в России «смягчит международную обстановку»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Назначение Линн Трейси послом США в России поможет «смягчить международную обстановку», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что отношения Вашингтона и Москвы очень натянуты, и нужно надеяться на благоприятные изменения.

Нужно надеяться на лучшее. Отношения между Россией и США находятся на таком низком уровне, что только остается надеяться. Поэтому будем думать, что с новым послом нам удастся каким-то образом смягчить эту без того непростую нашу международную обстановку не только между Россией и США, но и в мире в целом, потому что от наших отношений зависит очень многое, — сообщил Чепа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве. Ее кандидатуру на данный пост выдвинул президент США Джо Байден.

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан ранее заявил, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль и он хотел быть рядом. Он подчеркнул, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.