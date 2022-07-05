В ФСИН ответили на запрос о содержании бойцов «Азова" в "Лефортово» В ФСИН отвергли информацию о содержании бойцов батальона «Азов" в СИЗО "Лефортово»

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Членов националистического батальона «Азов» нет в московском следственном изоляторе «Лефортово». Об этом сообщили в ФСИН РФ в ответ на обращение РИА Новости. Ранее об их содержании там писали некоторые СМИ.

На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово«)не содержатся, — говорится в ответе ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что члены националистического батальона «Азов» могут находиться под стражей в московском следственном изоляторе «Лефортово»,

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Веховный суд России с иском о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» террористической организацией. Расмотрение документа состоится 2 августа в закрытом режиме, поскольку дело содержит маркировку «секретно».

При положительном решении Верховного суда участников объединения смогут привлекать к ответственности в качестве пособников террористов. Российский уголовный кодекс предусматривает для участников террористической организации срок заключения от 10 до 20 лет, для организаторов — от 15 до 20 лет.

При этом люди, добровольно прекратившие своё участие в подобной организации до задержания и начала следственных действий, от ответственности освобождаются.