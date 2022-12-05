В Донецке после обстрелов ВСУ частично обрушился Храм Рождества Христова

Фото: Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

В Донецке под обстрел со стороны украинской армии попал Храм Рождества Христова, пишет РИА Новости. В результате пострадала кровля и часть фасада здания.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 3:49 ВСУ запустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральному Ворошиловскому району Донецка. В результате пожар вспыхнул на двух гражданских объектах в центре города. На месте работает МЧС, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, снаряды попали в здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания.

Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка в районе футбольного стадиона «Донбасс Арена» и гостиницы «Виктория». Мэр города Алексей Кулемзин призвал жителей не выходить на улицу и не перемещаться по Донецку.

27 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщало, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. В ведомстве насчитали как минимум шесть прилетов, есть попадание в крышу жилого дома. Информации о пострадавших не было. В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что за час ВСУ пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов «натовского» калибра 155 мм.