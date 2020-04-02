В ЦИК назвали дату выборов губернаторов НАО и Архангельской области

Выборы глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа состоятся в Единый день голосования.
Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко,
Ранее президент России Владимир Путин одобрил отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место временно назначен Александр Цыбульский.
Как писал NEWS.ru, после этого Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы региона.
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