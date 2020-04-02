В ЦИК назвали дату выборов губернаторов НАО и Архангельской области

Из перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности могут удалить данные о её структуре, которые размещены в Сети. Об этом сказано в проекте указа президента РФ, опубликованного на официальном портале проектов нормативных актов.

Сейчас в этом перечне содержатся пункты с избыточными сведениями либо с информацией, открытое размещение которой не отвечает специфике работы органов ФСБ. Об этом сказано в в пояснительной записке к проекту...