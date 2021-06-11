Упавшего с самоката мэра Кисловодска переведут в госпиталь Бурденко

https://static.news.ru/photo/c78cf3d0-cc73-11eb-8904-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Главу Кисловодска Александра Курбатова, серьёзно пострадавшего после падения с электросамоката, решено перевести на лечение в Москву в госпиталь имени Бурденко. Об этом сообщается на странице администрации города в Instagram.

В сообщении говорится, что медикам удалось стабилизировать состояние 51-летнего Курбатова, его лечение было рекомендовано продолжать в столичном госпитале.

В эти минуты главу нашего города транспортируют в Москву. Состояние остаётся тяжёлым, врачи ввели его в искусственную кому, — сообщили в администрации.

Инцидент произошёл в субботу, 12 июня. Александр Курбатов неудачно упал с электросамоката и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Сообщалось. что мэр получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы лёгких и колена. Также у него отмечалась повышенная сатурация и частичная контузия мозга.

Врачи провели хирургическую операцию, после чего пострадавший был помещён в реанимацию, его ввели в состояние искусственной комы.

Александр Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.