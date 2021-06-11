СМИ: упавший с самоката мэр Кисловодска в коме

Мэр города Кисловодска Александр Курбатов после падения с электросамоката находится в коме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По данным телеканала, мэру
Как сообщил собеседник РЕН ТВ, градоначальник получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы лёгких и колена. Также у него отмечается повышенная сатурация и частичная контузия мозга.
Ранее сообщалось также, что мэр был прооперирован и находится в реанимации.
Инцидент произошёл в субботу, 12 июня. 51-летний мэр города Кисловодска Александр Курбатов был госпитализирован после неудачного падения с электросамоката.