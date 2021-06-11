СМИ: упавший с самоката мэр Кисловодска в коме

https://static.news.ru/photo/cb2b95b2-a1e8-11e9-b646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мэр города Кисловодска Александр Курбатов после падения с электросамоката находится в коме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным телеканала, мэру направят врачей из Москвы. Состояние Курбатова оценивается как крайне тяжёлое. При этом речь о перевозе его в столицу в настоящее время не ведётся.

Как сообщил собеседник РЕН ТВ, градоначальник получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы лёгких и колена. Также у него отмечается повышенная сатурация и частичная контузия мозга.

Ранее сообщалось также, что мэр был прооперирован и находится в реанимации.

Инцидент произошёл в субботу, 12 июня. 51-летний мэр города Кисловодска Александр Курбатов был госпитализирован после неудачного падения с электросамоката.