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В администрации Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с самоката мэра

22:04, 12 июня 2021
Фото: Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Кисловодска Александр Курбатов прооперирован после падения с электросамоката. Об этом сообщили в администрации города в Instagram.

Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении администрации.

Инцидент произошёл в субботу, 12 июня. 51-летний мэр города Кисловодска Александр Курбатов был госпитализирован после неудачного падения с электросамоката.

Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.

Накануне стало известно, что в Москве установят предельную скорость для электросамокатов. Максимальная разрешённая скорость езды составит 25 км/ч.

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