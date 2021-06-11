В администрации Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с самоката мэра

Мэр Кисловодска Александр Курбатов прооперирован после падения с электросамоката. Об этом сообщили в администрации города в Instagram.
Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии, —
говоритсяв сообщении администрации.
Инцидент произошёл в субботу, 12 июня. 51-летний мэр города Кисловодска Александр Курбатов был госпитализирован после неудачного падения с электросамоката.
Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.
Накануне стало известно, что в Москве установят предельную скорость для электросамокатов. Максимальная разрешённая скорость езды составит 25 км/ч.