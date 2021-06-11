В администрации Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с самоката мэра

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Правила движения на электросамокатах в Москве сейчас регламентируются. Максимальная разрешённая скорость езды составит 25 км/ч, сообщает РБК со ссылкой на дептранс столицы.

Более того, вблизи парков и зон с оживлённым пешеходным трафиком скорость будет ограничена сильнее и составит не более 15 км/ч. Всего в городе создано 45 таких «медленных зон». Также несовершеннолетние...