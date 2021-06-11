В Москве установят предельную скорость для электросамокатов

https://static.news.ru/photo/71a855a6-cadc-11eb-b7ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила движения на электросамокатах в Москве сейчас регламентируются. В соответствии с новыми правилами, максимальная разрешённая скорость составит 25 км/ч, сообщает РБК со ссылкой на диптранс столицы.

Более того, вблизи парков и зон с оживлённым пешеходным трафиком скорость будет ограничена сильнее и составит не более 15 км/ч. Всего в городе создано 45 таких «медленных зон», пишет медиапортал.

Также несовершеннолетние и пьяные не смогут брать в аренду эти транспортные средства. Кроме того, на них запретят ездить парами.

Крупные операторы смогут иметь у себя в парке не свыше 10 тысяч электросамокатов. А на одной велопарковке смогут стоять не более шести самокатов каждого оператора.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с улиц города исчезли электросамокаты. Теперь жители Северной столицы не смогут взять эти транспортные средства в аренду. В мэрии заявили, что владельцы компаний по прокату электросамокатов сами убрали транспортные средства с улиц Санкт-Петербурга из-за обысков Следственного комитета из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после очередного наезда на пешехода.

Ранее Минтранс РФ предложил запретить езду по тротуарам на самокатах, вес которых превышает 35 килограммов. Уточняется, что подобная инициатива обсуждается совместно с МВД России. Также стало известно, что ведомства намереваются приравнять людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам.

Позднее председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил, что такое предложение министерства является полумерой.