В СПЧ назвали полумерой идею Минтранса запретить тяжёлые электросамокаты

https://static.news.ru/photo/e1a92914-c85e-11eb-ab91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Минтранса ограничить вес электросамокатов, которые можно взять в прокат, 35 кг — это полумеры. Об этом NEWS.ru заявил председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.

35 килограммов — это примерно вес ребёнка 10–12 лет. Представьте, если он разгоняется со скоростью 6 км/ч и бьёт вас в живот. Теперь представьте, если он разгоняется со скоростью 100 км/ч. Ну даже если электросамокат весом 35 кг едет со скоростью 30–40 км/ч — это всё равно много. Это полумеры. Не должен всё же самокат представлять опасность, а я пока не вижу, как подобная мера эти риски снизит, — считает Кабанов.

Ранее в СПЧ подготовили ряд предложений для регулированию движения электросамокатов, а также моноколёс, сегвеев и других подобных средств передвижения.

Инициатива Минтранса об ограничении веса электросамокатов обсуждается совместно с МВД России. Ведомства также планируют приравнять в правилах дорожного движения к пешеходам людей на роликах и самокатах без двигателей.