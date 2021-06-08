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Россиянам могут запретить езду на тяжёлых электросамокатах

15:03, 08 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс РФ предлагает запретить езду по тротуарам на самокатах, вес которых превышает 35 килограммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Что нового по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг, — сказал он.

Уточняется, что подобная инициатива обсуждается совместно с МВД России. Также стало известно, что ведомства намереваются приравнять людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам. Соответствующие поправки готовятся в обновлённые ПДД.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения ГИБДД Дмитрий Митрошин заявил, что электросамокаты делают дорожное движение безопаснее, потому что люди выбирают их вместо личных автомобилей.

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