Россиянам могут запретить езду на тяжёлых электросамокатах

https://static.news.ru/photo/5499238c-c852-11eb-a10c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс РФ предлагает запретить езду по тротуарам на самокатах, вес которых превышает 35 килограммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Что нового по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг, — сказал он.

Уточняется, что подобная инициатива обсуждается совместно с МВД России. Также стало известно, что ведомства намереваются приравнять людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам. Соответствующие поправки готовятся в обновлённые ПДД.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения ГИБДД Дмитрий Митрошин заявил, что электросамокаты делают дорожное движение безопаснее, потому что люди выбирают их вместо личных автомобилей.