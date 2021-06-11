Мэр Кисловодска госпитализирован в тяжёлом состоянии

Глава Кисловодска Александр Курбатов находится в больнице в тяжёлом состоянии после падения с электросамоката. Об этом написал на своей странице в
Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката, — написал политик в субботу, 12 июня.
По данным губернатора, состояние пострадавшего тяжёлое, врачи борются за его жизнь, проводят операцию.
Накануне стало известно, что в Москве установят предельную скорость для электросамокатов. Максимальная разрешённая скорость езды составит 25 км/ч.