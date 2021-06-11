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Мэр Кисловодска госпитализирован в тяжёлом состоянии

20:13, 12 июня 2021
Александр Курбатов Александр Курбатов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Кисловодска Александр Курбатов находится в больнице в тяжёлом состоянии после падения с электросамоката. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката, — написал политик в субботу, 12 июня. 

По данным губернатора, состояние пострадавшего тяжёлое, врачи борются за его жизнь, проводят операцию.

Накануне стало известно, что в Москве установят предельную скорость для электросамокатов. Максимальная разрешённая скорость езды составит 25 км/ч. 

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