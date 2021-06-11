Мэр Кисловодска госпитализирован в тяжёлом состоянии

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Антонина Абакшина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Россиянка, которая из-за закрытой в апреле Турции полетела в Адлер, рассказала о некоторых особенностях отдыха в России и отличии шведского стола по-русски от турецкой системы All inclusive. Свою историю на платформе «Яндекс.Дзен» она начала с того, что туроператор посчитал равноценным обмен пятизвёздочной гостиницы в Сиде со «Всё включено» на четыре звезды в Адлере по системе «Завтраки — Ужины».

Собственно, отель был неплохим, прямо на первой линии «с прекрасным видом на море». Но сочинская версия шведского стола её очень разочаровала. На завтрак всегда были сухие хлопья, три вида, и...