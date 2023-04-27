Умер советский актер и режиссер Басилашвили В Волгограде умер режиссер, член Союза театральных деятелей России Евгений Басилашвили

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В Волгограде скончался советский артист и режиссер, доцент ВГИИКа Евгений Басилашвили, о чем сообщила его ученица Татьяна Глущенко во «ВКонтакте».

Мой великий ментор. Евгений Леонович Басилашвили. Выдающийся профессионал своего дела <...>. Без вас мой мир стал значительно темнее и грустнее. Покойся с миром, — написала Глущенко.

Басилашвили закончил Грузинский государственный театральный институт, имел статус заслуженного артиста Грузинской ССР и был членом Союза театральных деятелей России. С 1960-х до 1980-х годов он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, а с 1988 по 1995 год занимал должность главного режиссера и художественного руководителя Волгоградского театра юного зрителя.

В 1986 году Евгений Басилашвили снялся в психологической драме «Давай поговорим». С середины 1990-х годов Басилашвили преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК).

Ранее в Москве в 32 года скончался российский артист Василий Масалитин. Вероятной причиной смерти стал «тромб после хирургического вмешательства на ноге». Василий Масалитин в основном исполнял второстепенные роли и принимал участие в съемках множества отечественных сериалов, включая «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других.