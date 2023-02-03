Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Признание в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР в марте 2022 года сделал пленный украинский военный Вячеслав Симбирский. Как пишет РИА Новости, после этого он убил еще семерых выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу своего командования.

Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу, — сказал Симбирский.

11 октября Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщило, что в рамках обмена с Москвой Киев получил 62 тела погибших украинских военных, в том числе пленных бойцов, которые находились в колонии в Еленовке. Переговоры были сверхтяжелыми, говорится в сообщении. Российская сторона данную информацию не комментировала.

4 июня Россия и Украина также обменялись телами погибших военных в формате «160 на 160». Военный корреспондент Ирина Куксенкова сообщила, что обмен произошел на линии соприкосновения в Запорожской области.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве трое мужчин, представившиеся бойцами ЧВК «Вагнер», пытались выбить долг в размере 6 млн рублей у местного гипнолога. До этого он отсудил 500 тысяч рублей у своей приятельницы, которые были выделены на съемку не состоявшегося в итоге шоу. Женщина свою причастность к инциденту отвергла.