На Украине сообщили об обмене телами погибших военнослужащих с Россией

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Военнослужащий СБУ во время обмена пленными, архивное фото, 2017 год

Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщило, что в рамках обмена c Москвой Киев получил 62 тела погибших украинских военных, в том числе пленных бойцов, которые находились в колонии в Еленовке. Переговоры были сверхтяжелыми, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Российская сторона данную информацию пока не комментировала.

Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть украинских военных, — говорится в сообщении.

Ранее штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в результате обстрелов украинскими военными тюремной колонии в Еленовке погиб один человек. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Удар был нанесен с позиций ВСУ в Новомихайловке с применением артиллерии НАТО калибра 155 мм.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Все они были доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращавшихся на родину после нахождения в украинском плену. В кадре были показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следовавшем в сторону России.