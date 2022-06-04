Россия и Украина обменялись телами военных «160 на 160»: военкор Куксенкова об обмене России и Украины телами военных

На линии соприкосновения в Запорожской области Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Военный корреспондент Ирина Куксенкова сообщила, что «поменяли 160 на 160».

Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160, — написала военкор в своем Telegram-канале.

В Госдуме ранее рассказали о потерях России в ходе спецоперации. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ВС РФ практически не несут потери, поскольку изменился подход к ведению боевых действий: спецоперация проводится «строго по военной науке».

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина ежедневно теряет в Донбассе порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день.