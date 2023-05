Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники сообщил, что в белгородском селе Козинка частично эвакуируют жителей. Местная жительница рассказала RT, что в находящемся рядом городе Грайвороне слышны взрывы и «очень страшно». Местные власти не подтверждали данную информацию.

Гладков также отметил, что двое жителей села Глотово Грайворонского района получили минно-взрывные ранения при обстреле населенного пункта украинскими военными. По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина же получил ранения средней тяжести. Пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей.

Telegram-канал Baza сообщил, что спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По информации канала, речь может идти о Ми-8. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В канале отметили, что МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс». Объявлен общий сбор сотрудников всех отделов полиции региона.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью захода украинских диверсантов на территорию Белгородской области является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска. По его словам, таким образом Киев хочет снизить эффект от собственных неудач на фронте.

Он добавил, что президенту России Владимиру Путину сообщили о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область. Песков подчеркнул, что российские силы уничтожают диверсантов и выдавливают их с территории страны.

Депутат Госдумы Виктор Соболев полагает, что для того, чтобы обезопасить граждан от диверсантов, необходимо усилить границу с Украиной, в том числе и средствами ПВО. По его мнению, ФСБ также должна усилить работу по выявлению террористов.

Ранее Гладков рассказал, что в селе Новая Таволжанка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного жилого дома. По его словам, бомба упала буквально в 100 метрах от постройки. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка Белгородской области. По словам главы региона, сработала система ПВО. Также один снаряд попал в частный жилой дом в селе Козинка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также стало известно, что украинские военные нанесли сильнейший удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Новой Каховке. О пострадавших не уточнялось. Обломки снарядов будут направлены на судебно-баллистическую экспертизу для выяснения деталей обстрела.

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press