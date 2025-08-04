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04 августа 2025 в 13:43

«Удобная история»: в России отреагировали на угрозы Трампа о подлодках

Журналист Юнашев назвал удобными угрозы Трампа о подлодках

Фото: Lt. James Caliva/Global Look Press

Американские атомные подводные лодки представляют собой удобный инструмент угрозы, поскольку их реальное местоположение всегда остается загадкой, написал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Представитель СМИ уточнил, что они могут находиться где угодно.

Субмарины — удобная история: обычно их маршруты неизвестны, так что можно говорить что угодно, — написал журналист.

Он провел историческую параллель с писателем Эрнестом Хемингуэем, который во время Второй мировой войны патрулировал Карибское море на своей яхте в поисках немецких субмарин, хотя те, возможно, никогда там и не появлялись. По мнению Юнашева, нынешние угрозы президента США Дональда Трампа напоминают ту ситуацию — устрашающий образ, не всегда подкрепленный реальными действиями.

Корреспондент напомнил, что бывший президент США уже использовал аналогичную риторику в адрес Северной Кореи. После чего стороны все равно провели исторический саммит, закончившийся рукопожатием, но без реальных уступок с любой из сторон, добавил Юнашев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские ядерные подлодки несут боевое дежурство, вне зависимости от заявлений политиков. По словам представителя Кремля, это постоянный процесс.

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