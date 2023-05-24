Удар по центру Белгорода, диверсант под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 24 мая Обстрелы и диверсии ВСУ коснулись Белгородской и Ростовской областей, а также Донецкой Народной Республики

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим контртеррористической операции в регионе после полного разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Минобороны РФ заявило, что были уничтожены свыше 70 диверсантов, четыре бронемашины и пять пикапов. Однако спустя несколько часов продолжились атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область и другие российские регионы. Что известно о последних диверсиях ВСУ — в материале NEWS.ru.

Атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Поздно вечером 23 мая, спустя несколько часов после отмены контртеррористической операции, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство в центре Белгорода. Telegram-канал Mash сообщил, что инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала на Гражданском проспекте. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, но легковой автомобиль получил повреждения. По сообщениям местных жителей, за рулем находился 58-летний мужчина.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — заявил Гладков.

Фото: МО Украины

Вскоре над регионом обнаружили еще один дрон ВСУ. Губернатор рассказал, что БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. На место падения дрона выезжали оперативные службы.

Взрывы в Белгородской области 24 мая

Mash сообщает, что в 04:00 по московскому времени беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области. В результате взрывов повреждены три автомобиля, а также остекление и фасад здания Пенсионного фонда и отдела судебных приставов. О пострадавших не сообщается. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Утром 24 мая Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства на два административных здания в поселке Томаровка. Возгораний, погибших и пострадавших нет. На одном здании повреждена только кровля, на другом — еще и плита перекрытия.

По словам Гладкова, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство над частным жилым домом, оно не взорвалось. Пострадавших и разрушений нет. Также губернатор рассказал о повреждении газопровода в Грайворонском округе, в результате чего произошел небольшой пожар.

Фото: vvgladkov/t.me

Когда велись обстрелы Белгородской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что после ликвидации украинских диверсантов ВСУ был дважды обстрелян Грайворонский район. Накануне около 19:20 по московскому времени был открыт огонь в районе Дроновки, а со стороны Сумской области по территории РФ выпустили две мины. Примерно через пять минут из миномётов был обстрелян участок недалеко от села Козинка, возле которого были основные бои с украинской ДРГ. Никто не пострадал, сильных разрушений в результате обстрелов нет. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Сегодня утром Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. По его словам, пострадал мужчина, которого с ранениями нижних конечностей госпитализировали в больницу.

Мужчина с взрывчаткой в Ростовской области

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на территорию Ростовской области попытался проникнуть мужчина с взрывчаткой. Инцидент произошел в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Ростовской области. По информации канала, мужчина с неустановленным взрывным устройством перелез через забор и побежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов. По тревоге были подняты пограничники.

Фото: shutterstock.com

По сведениям Telegram-канала, во время погони произошел взрыв и мужчина погиб. SHOT уточняет, что личность погибшего определить пока не удалось. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Сколько раз ВСУ обстреляли ДНР 23 мая

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние 24 часа украинские войска 20 раз обстреляли территорию республики. При этом было выпущено 104 разных боеприпаса. Обстрелы украинских войск затронули четыре населенных пункта: Горловку (Центрально-Городской район), Ясиноватую, а также различные районы Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский) и Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы).