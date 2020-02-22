https://static.news.ru/photo/56d95c1c-5584-11ea-9e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Altukhova/Global Look Press

Исследователи из Канады выяснили, что высокая концентрация в воздухе ультрадисперсных частиц, которые образуются в результате процессов горения, в особенности дизельного топлива, повышает риск развития опухолей в головном мозге.

Выбросы с заводов влияют на заболеваемость раком лёгких. В состав этих выбросов входит ультрадисперсные частицы. Учёные совсем недавно стали изучать влияние этих частиц на мозг.

Специалисты из Университета Макгилла проанализировали данные 2 млн людей из Монреаля и Торонто с 2001 по 2016 год, у которых была диагностирована опухоль мозга. Они смотрели, в каком районе проживали эти люди, а также как распределены ультрадисперсные частицы на местности.

Респонденты, которые были больше всего подвержены контакту с ультрадисперсными частицами, имеют больший риск развития опухоли мозга, чем люди, подвергшиеся их минимальному воздействию. Учёные считают, что увеличение концентрации этих частиц в воздухе в глобальном масштабе увеличит количество заболевших раком, сообщает Epidemiology.

NEWS.ru писал, что учёные выяснили, что беспорядочный секс увеличивает вероятность развития рака. Международная группа исследователей установила, что люди, имеющие более десяти сексуальных партнёров, могут заболеть онкологическим заболеванием с вероятностью 69–91%.