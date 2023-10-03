Терапевт назвал симптомы инсульта, которые нельзя ни с чем спутать Терапевт Видяскин: инсульт проявляется резкой слабостью и асимметрией лица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными симптомами инсульта, которые нельзя ни с чем спутать, являются внезапная слабость или онемение в одной половине тела (руки или ноги), асимметрия лица, трудности с произнесением слов, двоение в глазах, а также потеря сознания, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что к признакам «удара» можно отнести острую головную боль и потерю равновесия.

Неожиданная слабость или онемение в одной половине тела, чаще всего в руке либо ноге, асимметрия лица: человек улыбается одной стороной, уголки губ с одной стороны рта опущены, а верхнее веко на пораженной стороне не поднимается. Трудности с пониманием или произнесением слов, потеря сознания. Головокружение, потеря равновесия или трудности с координацией, — подчеркнул Видяскин.

По его словам, при возникновении подобных нарушений в работе организма следует немедленно вызвать скорую помощь, так как за счет быстрой реакции можно минимизировать возможные последствия инсульта.

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