https://static.news.ru/photo/ce8858ce-e8df-11e9-bef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Телеканалы, которые вещают во втором цифровом мультиплексе могут рассчитывать на бюджетную поддержку. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило выделить деньги в качестве компенсации затрат на вещание в малонаселённых уголках страны.

Это связано с необходимостью выполнить поручение правительства о создании условия для информационного равенства. Оно даст возможность людям, живущих в удалённых местах, смотреть все 20 бесплатных каналов наравне с жителями больших городов, передаёт РИА Новости .

Однако сами телеканалы сейчас поставлены в неравные условия. В соответствии с ныне действующим законодательством государство компенсирует такие расходы вещателей из первого мультиплекса. Однако те, кто во втором пакете, подобную поддержку не получают. В Минкомсвязи считают, что в таких условиях выполнение указанной задачи является существенным экономическим обременением и ведёт к убыткам.

Уравнять каналы в правах на субсидии предложено поправками к закону «О средствах массовой информации». Они могут быть приняты уже к декабрю.

В первый цифровой пакет входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр». Во втором мультиплексе — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Ранее, как писал News.ru, в Минкомсвязи предложили телеканалам совместно решать проблему стагнации рекламного рынка. Речь идёт, в частности, о сокращении доходов от рекламы.