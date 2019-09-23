https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минкомсвязь предлагает телеканалам совместно решать проблему стагнации рекламного рынка, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, речь идёт, в частности, о сокращении доходов от рекламы.

Волин отметил высокую конкуренцию, возникшую благодаря цифровизации и развитию мультиплексов. В связи с этим Минкомсвязь призывает вещателей вместе подумать над тем, что можно сделать для расширения «кормовой базы телевидения», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Минкомсвязь разрешило компании Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт (eSIM). В тестировании примут участие около 15 тыс. абонентов.