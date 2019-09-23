Минкомсвязь предлагает телеканалам совместно решать проблему стагнации рекламного рынка, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, речь идёт, в частности, о сокращении доходов от рекламы.

Волин отметил высокую конкуренцию, возникшую благодаря цифровизации и развитию мультиплексов. В связи с этим Минкомсвязь призывает вещателей вместе подумать над тем, что можно сделать для расширения «кормовой базы телевидения», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Минкомсвязь разрешило компании Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт (eSIM). В тестировании примут участие около 15 тыс. абонентов.

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