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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрешила компании Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт (eSIM). В тестировании примут участие около 15 тыс. абонентов.

Tele2 решил вопросы обеспечения безопасности применения eSIM. Реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов, — сообщили ТАСС в министерстве.

Tele2 начал эксперимент по оформлению eSIM в конце апреля, однако вскоре приостановил его из-за высокого спроса и ограниченного числа виртуальных SIM-карт. Как сообщил агентству источник, близкий к Tele2, оператор уже возобновил выдачу виртуальных «симок» в нескольких салонах связи Москвы. Цифровая eSIM даёт возможность пользоваться услугами оператора, не вставляя в смартфон обычную сим-карту.

Как писал News.ru, вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ проработать легализацию в России виртуальных сим-карт (eSIM). Предложения должны быть подготовлены к 15 января 2020 года. При внедрении виртуальных сим-карт особое внимание будет уделено безопасности тайны связи для российских абонентов. Для этого предложено обязать производителей eSIM-устройств и владельцев платформ для удалённой идентификации абонентов размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей.