«Так и живем»: Коц поделился историей о будничности обстрелов в Донецке Военкор Коц рассказал, как услышал на заправке в Донецке взрыв

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц поделился в своем Telegram-канале историей из Донецка, иллюстрирующей привычку города жить под постоянными обстрелами. Городская зарисовка развернулась на автозаправке, обложенной мешками с песком.

Коц рассказал, что стал свидетелем разговора кассира с матерью. Мужчина уговаривал ее выезжать из-под обстрелов, но та отказывалась. Когда разговор завершился, в магазин зашел заправщик.

У меня тоже бабушка, все дома вокруг разрушены, а она не хочет [выезжать]. 50 лет там уже живут, — поделился он.

Выйдя на улицу, Коц услышал, как «звонко громыхнуло где-то». Оглянувшись, он увидел, что прохожие совсем не обратили внимания на взрыв.

Заправщик, глядя на меня, разводит руками: «Так и живем», — рассказал военкор.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали о последствиях обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. В ведомстве сообщили, что от украинских атак пострадала Горловка, а также Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост. По его словам, в районе города Керчи прозвучали взрывы. В Минобороны России не комментировали данную информацию. Позже военный корреспондент отметил, что атака отбита, а мост не поврежден. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты.