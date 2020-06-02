Свыше 11 млн тестов на COVID-19 провели в России

Отечественные специалисты провели свыше 11,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 228 тысяч исследований.
В настоящее время под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие инфекции находятся 304 тысячи человек,
Согласно последним данным, в России в общей сложности выявлено 414,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о спаде распространения COVID-19 на территории РФ. Он отметил, что прирост заболеваемости по стране за сутки составляет не более 2–2,3% и эти цифры дают основания для «осторожного оптимизма».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен