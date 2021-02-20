Суд в Пензе арестовал депутата КПРФ за организацию незаконной акции

https://static.news.ru/photo/efffe31c-7413-11eb-a089-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Смирнов/vk.com

Депутат городской думы Пензы Александр Смирнов признан виновным в организации незаконного митинга и арестован на семь суток. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Пензы.

Руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов получил 7 суток административного ареста за призывы принять участие в акции КПРФ в честь Дня Советской армии и ВМФ, — говорится в сообщении областного комитета партии.

Отмечается, что КПРФ планировала провести в Пензе акцию «За Россию без дворцов и олигархов», направленную против политических репрессий и за смену власти. Мероприятие должно было пройти в формате встречи с депутатами, что, по мнению представителей партии, не требовало согласования с городскими властями.

Мы крайне возмущены грубыми задержаниями наших товарищей и требуем освобождения депутата Пензенской городской думы, руководителя фракции КПРФ Александра Смирнова. Считаем, что это самая настоящая политическая расправа и «охота на ведьм», — подчеркнули в комитете.

Накануне NEWS.ru писал, что прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях и призывов к ним, ведь такие действия могут привести к административной ответственности.