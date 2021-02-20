Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к митингам

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Столичная прокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях и призывов к ним, ведь такие действия могут привести к административной отвественности по ст. 20.2 КоАП РФ и даже к административному аресту. При этом о каких конкретно акциях идёт речь, пресс-служба ведомства не уточнила.

В связи с распространением призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий,— предупредили в прокуратуре.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального, условный срок по делу о мошенничестве которого заменили на реальный. В митингах приняли участие около 5 тыс. человек. 20 февраля Мосгорсуд постановил оставить в силе приговор политику о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Кроме того, на 14:00 в Бабушкинском суде назначено заседание по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. На нём Алексей Навальный должен выступить с последним словом.

Ранее член ОНК Москвы, правозащитник Александр Хуруджи заявил, что Навального после замены условного срока на реальный могут отправить в такую колонию, где за ним будет максимально жёсткий контроль, сообщал NEWS.ru.