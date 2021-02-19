Суд по Навальному признал требование ЕСПЧ одним из доводов защиты

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Суд, в котором сегодня рассматриваются два дела оппозиционного политика Алексея Навального, признал, что ходатайство освободить блогера по требованию ЕСПЧ является одним из доводов защиты. Оно будет оценено при итоговом решении по делу.

Судя на заседании поинтересовалась у адвоката оппозиционера, кому именно адресовано обращение ЕСПЧ. Защищающая Навального юрист Ольга Михайлова отметила, что оно адресована властям России.

Я поддерживаю ходатайство защиты. Мы же здесь уважаем решение судов. До этого мы уважали решение Симоновского суда, Бабушкинского, - высказался оппозиционер.

Он напомнил о статье в Конституции РФ, согласно которой решение ЕСПЧ имеет первоочередное значение.

Там рядом с прокурором место свободное. Вот будет хорошо, если дверь откроется, и я там сяду как свободный человек, - добавил подсудимый.

Прокурор Екатерина Фролова выступила против. Она сказала, что решение по Навальному ЕСПЧ принял быстро, тогда как некоторым приходится ждать годами. Судья ходатайство не удовлетворил, но решил принять его во внимание при вынесении итогового решения.

В 10:00 утра началось выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассматривает жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев. Это дело касается компании «Ив Роше». NEWS.ru ведёт прямую трансляцию из зала суда.

Ранее сообщалось, что дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы. Там сегодня, 20 февраля, рассматриваются дела в отношении оппозиционного политика Алексея Навального.