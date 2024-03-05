Су-27 перехватил три французских военных самолета над Черным морем МО РФ: три самолета ВВС Франции пытались приблизиться к госгранице России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-27

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел на перехват самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции, а также двух французских истребителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Инцидент произошел в небе над Черным морем.

По данным оборонного ведомства РФ, средства контроля воздушного пространства над Черным морем обнаружили три воздушные цели, летевшие в направлении российской территории. Истребитель Су-27 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения ими государственной границы РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Rafale C ВКС Франции, — заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что иностранные военные самолеты при приближении российского истребителя развернулись от государственной границы и покинули воздушное пространство над Черным морем. Там подчеркнули, что экипаж Су-27 действовал строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Вооруженные силы Украины ранее предприняли попытку атаки на территории РФ, однако выпущенные ВСУ авиаракеты были нейтрализованы над Черным морем. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали снаряды, не допустив их попадания в цели.