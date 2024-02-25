Две украинские авиаракеты сбили над Черным морем Минобороны сообщило о ликвидации двух авиаракет ВСУ над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на территории РФ, однако выпущенные ВСУ авиаракеты были нейтрализованы над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали снаряды, не допустив их попадания в цели.

Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Глава региона уточнил, что зафиксированы повреждения линии электропередачи, в населенном пункте произошло частичное отключение света. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, уточнил он. По словам Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.