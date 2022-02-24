«Украинцам сложно противостоять этому, и они перейдут к партизанской войне»

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Российская армия выводит из строя военную инфраструктуру, командные пункты, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинских ВС. В ДНР и ЛНР сообщали об успешном прорыве обороны украинских силовиков. Военный эксперт Алексей Хлопотов в интервью NEWS.ru рассказал о боевом потенциале Украины, оценил первые часы боя и предсказал то, как украинская сторона может повести себя дальше. Удары по военным объектам он назвал логичным ходом, который напомнил ему операцию США в Ираке в 2003 году.

— Насколько украинская армия боеспособна? Много говорилось о том, что она сильна, свою боеготовность повысила с 2014 года.

— Она вполне себе боеспособная. Украина развернула работу по ремонту и модернизации техники. Ввела в строй много бронетехники с советских баз длительного хранения. Если говорить про тяжёлую технику, то основной танк — Т-64 в различных модификациях. Их также модернизировали, хоть кардинально что-то с ними не сделаешь. Эти машины, в принципе, не уступают российским Т-72 Б3. Кстати, немного Т-72 и совсем немного Т-84 у них тоже есть. Украина также провела большую работу в сфере производства боеприпасов, наладила выпуск снарядов, особенно крупного калибра — 152 мм. Много боеприпасов и БМП они получили из бывших стран Восточного блока. Была парадоксальная ситуация, что Украина, с одной стороны, поставляет хорошую технику в Африку, на Ближний Восток, куда-то ещё, а с другой стороны — сама покупает старую советскую.

— Можно ли утверждать, что украинская армия выглядит не лучшим образом в боях?

— Это не так. Украинская армия выглядит достаточно боеспособно. Пока российская операция идёт часов девять, а значительного продвижения нет.

— К Харькову подошли, например, вплотную.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Подошли, и что? При этом мы видим по видео и сообщениям, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление.

— Но ведь, например, силы ДНР и ЛНР с успехом наступают.

— Пока о тотальном захвате всей территории Донецкой и Луганской областей речи нет. Чуть получше ситуация со стороны Крыма. Правда, там не было толком Украинских войск. Насколько я вижу, только недавно они упёрлись в Херсон и какая-то заварушка лишь недавно началась.

При всём этом понятно, что экономический, а следовательно, и военный потенциал Украины и России не сопоставим. У России больше оружия, и оно более высокого качества. Мы пока видели удары по системам ПВО, радиолокационным, другой инфраструктуре. Это логичный ход. Стратегически действия армии России напоминают действия США в Ираке в 2003 году.

— Как вам кажется, будет развиваться война, особенно со стороны Украины?

— Украина заявила о шести сбитых российских летательных аппаратах. Что именно это за аппараты, не уточняется. Но есть видео со сбитым самолётом Сухова. При этом российская авиация полностью господствует в воздухе, а украинская была уничтожена на аэродроме. Украинцам сложно противостоять [России], и они перейдут к формату партизанской войны. То есть будут наносится какие-то удары, а потом отход. Будут создаваться временные опорные пункты, наносить удар, после чего уносить ноги.

— Во сколько операция обходится России?

— Сложно оценить, но если говорить очень оценочно, то речь о сотнях миллиардов рублей. На начало 2000-х одна ракета для «Смерч» стоила миллион рублей. В залпе 12 ракет.

Реактивная система залпового огня «Смерч» Сергей Булкин/NEWS.ru

— У Украины есть какие-то средства, чтобы в ответ ударить по России?

— Самые дальнобойные вооружения у них — «Точка У». Правда, все сроки хранения у них давно вышли. А так, радиус у них — 100 км, вот и считайте. При этом одна из первых задач была — уничтожить эти комплексы высокоточным оружием. Не забываем, что у границ Украины летают наши самолёты с радиолокационными средствами и Украина сейчас просматривается вся. Так или иначе, ясно, что долго Украина не продержится и победить российскую армию они не смогут.