Степашин рассказал, как решить проблему нехватки рабочих в строительстве

https://static.news.ru/photo/01c05748-d46f-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популяризация трудовых профессий среди россиян позволит решить проблему нехватки рабочих в строительной отрасли и ЖКХ. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в интервью «Российской газете».

Необходима популяризация профессий в сферах строительства, архитектуры и ЖКХ, повышение их престижности среди россиян, стимулирование граждан к выбору этих профессий, — заявил Степашин.

Он напомнил, в частности. что РФ традиционно восполняет нехватку кадров в строительстве за счёт трудовых мигрантов и их отток во время пандемии коронавируса значительно осложнил проблему.

В строительных и сельскохозяйственных организациях доля иностранных рабочих иногда доходит до 60%. Сейчас дефицит кадров в строительной отрасли — около 1,2 млн человек, из них около 300 тыс. человек — иностранные рабочие, — отметил Степашин.

Он считает, что для решения проблемы необходимо также создать условия, при которых иностранные рабочие трудились бы именно на стройках. не переходя в другие сферы, кажущиеся более привлекательными чисто экономически.

Для этого эксперты предлагают, в частности, варианты с целевым закреплением иностранных специалистов на стройках, вплоть до установления штрафов для нарушителей.

Конечно, до уровня «рабовладельческого права» опускаться нельзя. <...> Однако на временной основе, в период ограничений из-за коронавируса, такой подход заслуживает внимания и дополнительной проработки, — заявил Сергей Степашин.

Ранее предложение по замене мигрантов осуждёнными на объектах, испытывающих дефицит рабочей силы, высказал глава ФСИН Александр Калашников. Его поддержали в глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Одобрили инициативу также в СКР.