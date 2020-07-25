Статью «налоговое мошенничество» хотят внести в Уголовный кодекс РФ

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Проект новой статьи УК РФ «Налоговое мошенничество» разрабатывают российские правоохранительные органы, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

По словам генерала-полковника, вопрос совершенствования уголовного законодательства в России актуален, поэтому идёт дискуссия о введении нового состава преступления, но пока этот вопрос только обсуждается, передаёт РИА Новости.

Леоненко пояснила, что к налоговым преступлениям относятся четыре статьи действующего Налогового кодекса (ст. 198 — 199.2 УК РФ), а также ст. 159 — «мошенничество».

Как правило, событие этого преступления связано с незаконным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость. Налоговое преступление, если возьмём статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й, — пояснила представитель СКР.

Уточняется, что в разработке проекта принимали участие Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет.

Ранее Леоненко сообщала, что по данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей.

Минфин России планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности министерства на 2020–2025 годы. Предполагается, что собираемость налогов будет расти год от года: так, в 2020 году она должна дойти до 98,72%, в 2021 году — 98,79%, в 2022 году — 98,86%, в 2023 году — 98,93%, писал NEWS.ru ранее.