Старовойт сообщил о новых обстрелах Курской области с Украины

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области было утром обстреляно из крупнокалиберного оружия, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки ВСУ был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, пострадавших не зафиксировано.

Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. <...> Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен, — поделился информацией губернатор в Telegram-канале.

Помимо этого, повреждения получил автомобиль, стоявший около одного из атакованных домов.

На месте работают уполномоченные органы: они разбираются в деталях инцидента.

С начала военной спецоперации на Украине Курская область не раз становилась целью атак украинских ВС. 11 мая Старовойт рассказал, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в приграничной зоне, пострадавших и ущерба не зафиксировано. 1 мая в субъекте РФ было обнаружено частичное обрушение железнодорожного моста, оно произошло в результате диверсии.

В регионе до 25 мая продолжает действовать «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности, который устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».