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10 июля 2025 в 21:16

В Сети появились кадры взрыва БПЛА в Курске

В Курске очевидцы сняли взрыв упавшего среди жилых домов украинского дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курске местные жители сняли момент взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины. Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Курский бомондъ», дрон упал прямо среди жилых домов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На кадрах видно, как над двором поднимается дым, после чего происходит мощный взрыв, что привлекло внимание оперативных служб и очевидцев. В некоторых автомобилях в результате взрыва сработала сигнализация.

Ранее сегодня, 10 июля, сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом. Врио губернатора региона Александр Хинштейн добавил, что при этом погиб 73-летний пенсионер. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого в Новороссийске зафиксировали попытку атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), которую удалось успешно отразить. Момент уничтожения одного из БЭК сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно попадание ракеты по надводной цели. После удара произошел взрыв и над морем поднялся столб черного дыма — начался пожар.

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