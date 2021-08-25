Станции предупреждения о ракетных атаках «Воронеж» модернизируют

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируют модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

По его словам, все имеющиеся достижения, получаемые на новой станции, используются при модернизации уже существующих. «Яхрома» будет обладать «большей помехоустойчивостью и пропускной способностью». Специалист отметил, что автоматизация станции данного типа предполагает упрощение эксплуатации станции.

На данный момент «Яхрому» строят в Крыму.

Ранее стало известно, что РЛС «Волга», размещённая в Белоруссии и входящая в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), получит новую актуальность, если Соединённые Штаты Америки развернут противоракетную оборону (ПРО) в Европе, считает начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок. «Волгу» построили рядом с Барановичами в 1980-х годах в ответ на размещение Белым домом ракет Pershing-2 на территории ФРГ.