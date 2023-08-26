Стало известно об успешных испытаниях российского боевого лазера В России провели испытания лазерного комплекса для борьбы с БПЛА

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В России завершились испытания лазерного комплекса, предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник. Как уточнил собеседник журналистов, тестирование прошло успешно — лазер поразил несколько дронов различного типа.

На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне, — рассказал источник.

Он также отметил, что во время испытаний лазер инфракрасного спектра наносил целям физический урон, прожигая корпус беспилотников вместе с бортовым оборудованием.

Ранее на проходившем в Подмосковье форуме «Армия-2023» презентовали бронированный вариант российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух» РВВ-МД, прототип беспилотной бронированной машины «Зубило», колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва», новый четырехосный бронетранспортер и многие другие виды оружия. На форуме был также представлен новый вид барражирующих боеприпасов с искусственным интеллектом «Тубус». Этот боеприпас применяется против бронированных целей или укрепрайонов, уничтожая цель по фото, загруженному в его память.