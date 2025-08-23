Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления ТАСС: ВСУ вывели в тыл элитные бригады на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины выводят в тыл элитные бригады, базирующиеся на Харьковском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Речь идет о подразделениях 92-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад, а также 47-й отдельной механизированной бригады.

На Харьковском направлении отмечается отсутствие на ЛБС подразделений 92-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Их позиции заняла тероборона. Еще одна бригада, претендующая на статус элитной, — 47-я отдельная механизированная бригада также выведена в тыл, — говорится в сообщении.

Предполагается, что противник делает это для доукомплектования бригад. По данным собеседника агентства, силами трех бригад украинские войска могут предпринять новую попытку прорыва фронта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что мобилизационный резерв Украины довольно велик, а ее руководство готово на все, чтобы продолжать действия против России. По его словам, руководство страны не обращает внимания на проблемы с мобилизацией.