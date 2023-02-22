Стало известно об изменении состояния медведя Диксона Зоолог заявил о положительной динамике в состоянии медведя Диксона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получивший тяжелые ранения медведь Диксон имеет хорошие шансы на полное восстановление, рассказал NEWS.ru заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов. По его словам, ветеринары делают все возможное, чтобы хищник как можно скорее встал на все четыре лапы и успешно прошел курс реабилитации.

В настоящее время наблюдается положительная динамика. Какие будут результаты, мы сказать не можем. Мы можем только отметить, есть динамика или ее нет. На данный момент мы наблюдаем положительную динамику в его реабилитации. Каждый день проводятся консультации, реабилитологи и нейрохирурги ведут постоянный контроль, следят за состоянием медведя, — сказал Пажетнов.

Он добавил, что ветеринарные тренинги направлены на стимулирование восстановления задних конечностей и движений Диксона. Во время ежедневных занятий зоологи используют миостимулятор и вибростимулятор. Дать точный прогноз по восстановлению белого медведя специалисты пока не могут, так как случай Диксона — уникальный и подобная реабилитация проводится впервые в мире.

Раненого краснокнижного медведя обнаружили 3 сентября без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных жителей, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у Диксона. Позднее он научился переворачиваться.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова позднее сообщила, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Бассейн для хищника углубили на 60 сантиметров, теперь глубина водоема составляет 1,3 метра. Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности.